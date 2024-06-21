Месси написал два слова после победы на Кубке Америки

В ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины начала защиту титула на Кубке Америки. Команда Лионеля Скалони обыграла Канаду со счётом 2:0 благодаря голам нападающих - Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

После игры звёздный Лионель Месси сделал публикацию в социальных сетях. Она представляет собой подборку фотографий с прошедшего матча.

«Первый шаг», - такими двумя словами Месси подписал фото.

Следующий матч на Кубке Америки - 2024 сборная Аргентины проведёт в ночь со вторника на среду. Соперником «альбиселесте» будет национальная сборная Чили.