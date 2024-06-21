Месси назвал турнир, на котором больше никогда не сыграет

«Это мой последний Кубок Америки? Да. Чемпионат мира 2026 года? Мы приложим усилия, чтобы одержать еще одну победу на мундиале. Многое зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться шаг за шагом. В данный момент у меня все отлично», - передает слова 36-летнего нападающего Tyc Sports.