Месси назвал турнир, на котором больше никогда не сыграет

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после успешного старта на Кубке Америки ответил на вопросы журналистов.
«Это мой последний Кубок Америки? Да. Чемпионат мира 2026 года? Мы приложим усилия, чтобы одержать еще одну победу на мундиале. Многое зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться шаг за шагом. В данный момент у меня все отлично», - передает слова 36-летнего нападающего Tyc Sports.
В стартовом матче групповой стадии Кубка Америки – 2024 сборная Аргентины на классе победила Канаду со счетом 2:0. В этой встрече Месси отметился голевой передачей.
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