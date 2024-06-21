Месси - лидер Кубка Америки по важному показателю

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в поединке против национальной команды Канады в первом туре групповой стадии Кубка Америки. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счетом 2:0.

В прошедшей встрече Месси отметился результативной передачей. Теперь в его активе 17 ассистов на турнире, что является рекордным показателем с 2011 года. На втором месте с большим отставанием находятся Анхель ди Мария и Алексис Санчес – по пять голевых передач.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет против национальной команды Чили. Завершат «альбиселесте» групповой этап встречей с Перу.