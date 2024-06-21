Назван лучший игрок сборной Аргентины в первом матче Кубка Америки - это не Месси

В ночь с 20 на 21 июня состоялся поединок первого тура групповой стадии Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счетом 2:0.

Лучшим игроком прошедшего поединка был признан нападающий Хулиан Альварес, который отметился забитым мячом. На поле он провел 76 минут. Еще один гол в составе действующего чемпиона забил Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Лионель Месси.

В рамках второго тура группового этапа сборная Аргентины встретится с национальной командой Чили. Завершат эту стадию подопечные Лионеля Скалони поединком против сборной Перу.