Месси установил два рекорда в одном матче

В рамках стартового тура Кубка Америки сборная Аргентины одержала победу над командой Канады со счетом 2:0. Голами отметились Альварес и Мартинес.

В составе аргентинской команды на поле появился 36-летний нападающий Лионель Месси. Для звездного футболиста этот поединок стал 35-м в рамках Кубка Америки. Лионель установил рекорд по количеству проведенных матчей на этом турнире. Кроме того, Месси – первый в истории аргентинец, принявший участие в семи Кубках Америки.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим победителем турнира. В финале прошлого турнира «альбиселесте» обыграли Бразилию со счетом 1:0.