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Кубок Америки (Copa America)

Месси прокомментировал первую победу Аргентины на Кубке Америки

21 Июня 2024 • 07:41 Комментировать

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о стартовой победе на Кубке Америки. «Альбиселесте» выиграли у команды Канады со счетом 2:0.

«Мы понимали, что нас ждет непростой поединок. Был тяжелый первый тайм, мы могли сыграть лучше, но рады победе. У нас терпеливая команда. Нам нужно было играть в пас и ждать своего момента. Мы дотерпели и забили свои голы», - высказался нападающий после завершения встречи.

В группе сборная Аргентины проведет еще поединки против национальных команд Чили и Перу. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Аргентина является действующим чемпионом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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