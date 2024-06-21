Месси прокомментировал первую победу Аргентины на Кубке Америки

«Мы понимали, что нас ждет непростой поединок. Был тяжелый первый тайм, мы могли сыграть лучше, но рады победе. У нас терпеливая команда. Нам нужно было играть в пас и ждать своего момента. Мы дотерпели и забили свои голы», - высказался нападающий после завершения встречи.