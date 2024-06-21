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Кубок Америки (Copa America)

Месси больше не сыграет в 36 лет: Аргентина открыла Кубок Америки победой над Канадой

21 Июня 2024 • 05:04 Комментировать
Аргентина
2:0
Канада

Уже в пятницу по московскому времени стартовал Кубок Америки. В матче открытия турнира играла не сборная-хозяйка (США), а действующий победитель подобных соревнований. Сборная Аргентины, триумфатор 2021 года, встречалась с национальной командой Канады.

Протокол игры  
Аргентина2:0Канада
(1:0) Альварес Хулиан49'  
(2:0) Мартинес Лаутаро88'  
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 89' (Монтьель Гонсало ( 89') Ромеро КристианМартинес ЛисандроАкунья Маркос 89' (Тальяфико Николас ( 89') Де Пауль Родриго  61'Паредес Леандро 76' (Отаменди Николас ( 76') Макаллистер АлексисДи Мария Анхель 68' (Ло Чельсо Джовани ( 68'  90') Месси ЛионельАльварес Хулиан 76' (Мартинес Лаутаро ( 76')
Запасные: Гарначо АлехандроКарбони ВалентинГидо РодригесПесселья ХерманФернандес ЭнцоГонсалес НиколасРульи ХеронимоАрмани ФранкоПаласиос ЭсекиэльМартинес Куарта Лукас
Крепо МаксимДжонстон АлистерБомбито МойсКорнелиус Дерек  90'Дэвис АльфонсоБушанан Тажон 59' (Шаффелбург Джейкоб ( 59') Коне Исмаэль  81' 85' (Рассел-Роу Джейсен ( 85') Эуштакиу СтивенМиллар Лиам 85' (Осорио Джонатан ( 85') Дэвид ДжонатанЛарин Кайл 80' (Ларьи Ричи ( 80')
Запасные: Уотерман ДжоэлШуаньер МатьёХиберт КайлПьетт СамюэльСент-Клэр ДейнДе Фужероль ЛюкМиллер КамальМакгилл ТомасБейр ТелониусАли АхмедОлувасейи Тани
21 июня. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум".

Лионель Месси вышел в стартовом составе. Для него это был последний матч до достижения 37 лет. Хулиана Альвареса и Анхеля ди Марию выбрал Лионель Скалони в качестве сотоварищей Месси по атаке. Не нашлось стартовой позиции на поле Лаутаро Мартинесу.

Полузащиту «альбиселесте» составило трио Макаллистер – Паредес – де Пауль. В обороне – квартет Акуньи, Лисандро Мартинеса, Ромеро да Молины. В воротах – Эмилиано Мартинес. В принципе, ожидаемый выбор от Скалони. 36-летний Отаменди – в запасе. Ну он же не Месси.

Поначалу шло прощупывание друг друга. Плюс пристрелка. Паредес на пятой минуте пробовал забить красиво. Как ковшом закидывал мяч в правый угол, но закрутил мимо створа. Ди Мария из глубины набрасывал в чужую штрафную для Лионеля Месси, но мяч поймал Максим Крепо.

Потом главная звезда Канады Альфонсо Дэвис подал угловой с правого фланга, дошло дело до заблокированного удара, и ди Мария со своей половины поля умчался в контратаку. Переиграть Крепо он не сумел, а Месси на подхвате угодил под потерю мяча.

Канадцам надо отдать должное, среднюю линию к середине тайма они выигрывали. Другое дело, что не хватало класса в нападении. Там последний пас, завершающий удар и всё такое. А оборона канадцев потрескивала, когда Месси вёл себя как диспетчер.

Де Пауль отдал вправо Лионелю, тот забросил в левую часть штрафной, Крепо – ни туда ни сюда, а Акунья прострелил безадресно. И у аргентинцев в обороне бывали недоработки. Дэвис сделал поперечный пас слева, «альбиселесте» не смогли вынести мяч, а Бушанан не попал в створ.

Во второй половине тайма аргентинцы увеличили свой процент владения, но Месси по-прежнему в тени оставался. На сороковой минуте место центрфорварда занял Макаллистер, слабо пробивший головой в Крепо с навеса де Пауля.

Месси напомнил о себе неточным дальним ударом после явного момента «кленовых листьев». Ларин там подал слева, а Эмилиано Мартинес ногой отразил удар Эуштакиу головой. С подбора Дэвис лупанул по мячу с приличной силой не туда, куда было нужно канадцам

49-я минута начиналась, когда аргентинцам пришла пора праздновать забитый гол. Месси покатил к правому углу вратарской на Макаллистера. Тот в борьбе с Крепо оказался на газоне, но успел проткнуть сферу на Альвареса, поразившего ближний угол створа (1:0).

Хулиан быстро и на дубль мог прописаться – пробил с разворота в падении в правый угол. Крепо совладал и перевёл мяч на угловой. Позже Месси вышел один на двоих, ударил мячом в Крепо, дальше попижонил танцами перед голкипером и пробил уже в Корнелиуса.

Счёт оставался минимальным, то есть аргентинцы игру не закрывали. Шаффелбург вышел у канадцев на замену, чтобы доставлять проблемы обороне «бело-голубых». Подал справа на Джонатана Дэвида, промахнувшегося мимо створа. Сам слева не попал в ворота.

Упал Шаффелбург на входе в чужую штрафную в результате противоборства с Лисандро Мартинесом. Видеоассистенты сообщили главному арбитру, что контакт произошёл до штрафной площади, поэтому пенальти не могло быть.

В концовке не канадцы поджали оппонентов, а наоборот. Месси и появившийся на замену Лаутаро не использовали по выходу один на один. Зато другое рандеву с передачи Лионеля этот Мартинес реализовал и сделал счёт 2:0.

Сборная Аргентины стартовала на Кубке Америки с победы на классе. 24 июня Месси исполнится 37 лет, а 26 июня в 4 утра по московскому времени Аргентина сыграет с Чили. Третий матч в группе A «альбиселесте» проведут против Перу.

Кирилл Иванцов

Кому Лионель Месси забьёт свой первый гол на Кубке Америки?
Никому Чили Перу Кому-то уже в плей-офф
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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Канады ещё теги

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