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Кубок Америки (Copa America)

Месси будет играть в золотых бутсах – известна цена фото

20 Июня 2024 • 15:14 Комментировать
Аргентина
...
Канада
1 1.30 X 5.50 2 11.00
Через 11 ч. 14 мин.

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины начнёт защиту титула на Кубке Америки. Первым соперником команды Лионеля Скалони на турнире в США будет национальная сборная Канады.

Как сообщает Bolavip, на Кубке Америки Месси будет играть в золотых бутсах. Речь, понятное дело, идёт не о драгоценном металле, а о цвете. Бутсы для звёздного аргентинца изготовила компания Adidas.

В прессе пишут о том, что такие бутсы можно будет купить за 260 долларов (около 23 тысяч рублей). Дорогое удовольствие, хотя Месси наверняка сможет себе позволить даже две или три пары.

Следить за матчем Аргентина – Канада можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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