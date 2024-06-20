В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины начнёт защиту титула на Кубке Америки. Первым соперником команды Лионеля Скалони на турнире в США будет национальная сборная Канады.

Как сообщает Bolavip, на Кубке Америки Месси будет играть в золотых бутсах. Речь, понятное дело, идёт не о драгоценном металле, а о цвете. Бутсы для звёздного аргентинца изготовила компания Adidas.

В прессе пишут о том, что такие бутсы можно будет купить за 260 долларов (около 23 тысяч рублей). Дорогое удовольствие, хотя Месси наверняка сможет себе позволить даже две или три пары.

Следить за матчем Аргентина – Канада можно будет в текстовой трансляции.