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Кубок Америки (Copa America)

​Маркиньос: «Бразилия по определению является фаворитом»

20 Июня 2024 • 13:54 Комментировать
Бразилия
...
Коста-Рика
25.06 04:00

Защитник парижского «ПСЖ» и сборной Бразилии, Маркиньос, ответил своему соотечественнику Роналдиньо, который удручающим образом описал игру сборной в настоящий момент. Несмотря на это, Маркиньос считает сборную фаворитом стартующего в США Кубка Америки.

- Бразилия, из-за этой футболки и этой истории, всегда является фаворитом. Но доказывать это надо на поле, - цитирует слова Маркиньоса derbyderbyderby.it.

Сборная Бразилии сразится в групповом турнире КУбке Америки в группе D, она начнёт выступления 24 июня с матча с Коста-Рикой, а затем сыграет с Парагваем и Колумбией.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Маркиньос

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