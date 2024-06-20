​Маркиньос: «Бразилия по определению является фаворитом»

Защитник парижского «ПСЖ» и сборной Бразилии, Маркиньос, ответил своему соотечественнику Роналдиньо, который удручающим образом описал игру сборной в настоящий момент. Несмотря на это, Маркиньос считает сборную фаворитом стартующего в США Кубка Америки.

- Бразилия, из-за этой футболки и этой истории, всегда является фаворитом. Но доказывать это надо на поле, - цитирует слова Маркиньоса derbyderbyderby.it.

Сборная Бразилии сразится в групповом турнире КУбке Америки в группе D, она начнёт выступления 24 июня с матча с Коста-Рикой, а затем сыграет с Парагваем и Колумбией.