Тренер Аргентины высказался о будущем Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий по поводу будущего статусных игроков команды.

«Приятно наблюдать, как они тренируются и играют, как они отдаются делу. Меня не беспокоит будущее Месси и ди Марии. Нет особого смысла думать о том, когда они завершат карьеры в сборной. Давайте просто наслаждаться ими сейчас, а потом посмотрим, что будет дальше.

С Месси всё в порядке, он счастлив. Попытаться защитить титул на Кубке Америки – хороший вызов», - сказал Скалони журналистам.

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины проведёт первый матч на Кубке Америки – против Канады.

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры