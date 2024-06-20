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Кубок Америки (Copa America)

Тренер Аргентины высказался о будущем Месси

20 Июня 2024 • 13:24 Комментировать
Аргентина
...
Канада
1 1.30 X 5.50 2 11.00
Через 12 ч. 48 мин.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий по поводу будущего статусных игроков команды.

«Приятно наблюдать, как они тренируются и играют, как они отдаются делу. Меня не беспокоит будущее Месси и ди Марии. Нет особого смысла думать о том, когда они завершат карьеры в сборной. Давайте просто наслаждаться ими сейчас, а потом посмотрим, что будет дальше.

С Месси всё в порядке, он счастлив. Попытаться защитить титул на Кубке Америки – хороший вызов», - сказал Скалони журналистам.

В ночь с четверга на пятницу сборная Аргентины проведёт первый матч на Кубке Америки – против Канады.

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
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