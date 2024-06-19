Месси рассказал, чем занимается с партнёрами в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, чем он занимается в расположении национальной команды в свободное время.

«Мы можем играть в карты, а иногда сидим в комнате, пьём мате, разговариваем, смотрим телевизор. И я очень целью все эти моменты, потому что знаю, что в моей карьере остаётся их всё меньше и меньше», - сказа Месси в интервью Марсело Тинелли.

На днях сборная Аргентины начнёт защиту титула на Кубке Америки. В первом матче на турнире Лионель Месси и компания сыграют против Канады. Если говорить о европейском времени, то матч пройдёт в ночь с четверга на пятницу.