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Кубок Америки (Copa America)

Месси рассказал, чем занимается с партнёрами в сборной Аргентины

19 Июня 2024 • 14:43 Комментировать
Аргентина
...
Канада
1 1.30 X 5.50 2 10.50
21.06 03:00

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, чем он занимается в расположении национальной команды в свободное время.

«Мы можем играть в карты, а иногда сидим в комнате, пьём мате, разговариваем, смотрим телевизор. И я очень целью все эти моменты, потому что знаю, что в моей карьере остаётся их всё меньше и меньше», - сказа Месси в интервью Марсело Тинелли.

На днях сборная Аргентины начнёт защиту титула на Кубке Америки. В первом матче на турнире Лионель Месси и компания сыграют против Канады. Если говорить о европейском времени, то матч пройдёт в ночь с четверга на пятницу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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АРГЕНТИНА КАНАДА
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