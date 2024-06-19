Месси – о Кубке Америки: «Мы много раз обжигались, считая себя лучшими»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий по поводу предстоящего Кубка Америки. Первый матч на турнире «альбиселесте» проведут в ночь на пятницу по европейскому времени – против Канады.

«Я всегда говорил и говорю, что Аргентина является фаворитом. Из-за нашего образа жизни мы всегда считаем себя лучшими и принимаем вещи как должное. На этом мы много раз обжигались. Сегодня мы можем называть себя лучшими, ведь мы выиграли последний чемпионат мира. Но это не значит, что мы выиграем Кубок Америки пешком», - цитирует Месси издание AS.

Напомним, что в финале прошлого Кубка Америки Аргентины обыграла Бразилию со счётом 1:0.