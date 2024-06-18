Месси похвастался мышцами

Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины – команда готовится к защите титула на Кубке Америки. Во вторник звёздный аргентинец опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с тренировочного процесса. На нескольких из них Месси занимается в тренажёрном зале.

Стоит сказать, что Месси никак не подписал подборку фотографий. В комментариях многие фанаты отметили хорошую физическую форму восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

Если говорить о европейском времени, то первый матч на Кубке Америки сборная Аргентины проведёт в ночь с четверга на пятницу – против Канады.

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры