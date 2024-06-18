Месси вспомнил, как его жёстко оскорбляли

В 2011 году сборная Аргентины была хозяином Кубка Америки. Тот турнир «альбиселесте» начали с ничьей с «Боливией» (1:1), а позже, в четвертьфинале, аргентинцы проиграли Уругваю по пенальти и вылетели. Звёздный Лионель Месси вспомнил об оскорблениях, с которыми тогда столкнулась команда.

«Я помню, как на Кубке Америки в 2011 году в Санта-Фе меня оскорбляли во всех красках. Тогда было тяжело не только мне, но и всей сборной», - слова Месси приводит TyC Sports.

Первый матч на Кубке Америки – 2024 сборная Аргентины проведёт в ночь на 21 июня, если говорить о европейском времени. «Альбиселесте» сыграют против Канады.

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