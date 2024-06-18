Месси рассказал о трудностях в отношениях с Антонеллой

Звёздный аргентинский футболист Лионель Месси рассказал о трудностях, которые возникали в его отношениях с Антонеллой Рокуццо. Пара познакомилась очень давно, когда Месси пришёл домой к Лукасу - товарищу по молодёжной команде. Антонелла является двоюродной сестрой Лукаса.

«Я пришёл к нему домой и встретил её там. Она мне всегда нравилась. Когда мне было 13, я уехал в Испанию, и мы потеряли связь. Мы общались через письма, электронную почту или телефонные звонки по стационарным телефонам. Звонки тогда были очень дорогими. Мы перестали общаться и отдалились.

В 16 или 17 лет мы встретились снова. За это время мы не потеряли чувства. Общаться стало проще, ведь уже были мессенджеры. В 19 или 20 мы начали встречаться», - цитирует Месси TyC Sports.

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