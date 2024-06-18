Месси ответил, ревнует ли Антонеллу

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, ревнует ли он свою супругу Антонеллу Рокуццо.

«Сейчас нет, а вот раньше, когда я был моложе, то да. Было время, когда я очень сильно ревновал. Это было в начале наших отношений, когда я был ещё очень молод. А потом ревность прошла», - цитирует Месси TyC Sports.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины. Свой первый матч на Кубке Америки – против сборной Канады – «альбиселесте» проведут в ночь с четверга на пятницу, если говорить о европейском времени.

Отметим, что сборная Аргентины на Кубке Америки будет защищать титул.

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