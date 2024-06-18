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Кубок Америки (Copa America)

Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры

18 Июня 2024 • 16:18 Комментировать (1)

Лионель Месси в довольно раннем возрасте уехал из Аргентины в академию «Барселоны». По словам звёздного футболиста, в будущем он планирует лучше узнать свою родную страну.

«Мне ещё предстоит лучше узнать Аргентину, мы часто говорим об этом с Антонеллой. Будем всей семьёй наслаждаться нашей страной. Многие люди говорят о местах, которые я не знаю, и которые мне очень хотелось бы посетить. Когда закончу с футболом, у меня будет на это больше времени. Уверен, я посещу некоторые места. Например, я хочу посетить водопады Игуасу. Очень хочу там побывать», - цитирует Месси TyC Sports.

В настоящий момент Лионель Месси готовится к старту на Кубке Америки в расположении сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
18 Июня 2024 в 16:28
Ага..водопады хорошо , но жить лучше в Барселоне )
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