​Луис Суарес в 37 выступит на Кубке Америки

Нападающий Луис Суарес проведёт свой очередной крупный турнир - в 37 лет он попал в заявку сборной Уругвая на предстоящий Кубок Америки. Тренирует сборную Уругвая, напомним, Марсело Бьелса. А вот Эдинсон Кавани турнир пропустит - его в заявку Бьелса не включил.

Суарес выступит в связке с Дарвином Нуньесом - нападающим английского «Ливерпуля». Напомним, что главный американский футбольный турнир пройдёт в Соединённых Штатах Америки и начнётся двадцатого июня.

Сборной Уругвая предстоит сыграть на групповой стадии турнира с Панамой, Боливией и хозяйкой турнира - командой США.