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Кубок Америки (Copa America)

​Родриго из «Реала» сыграет на Кубке Америки под 10-м номером Неймара

16 Июня 2024 • 14:53 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар пропустит Кубок Америки, стартующий в конце следующей недели, но его десятый номер всё-таки будет использован - под ним сыграет Родриго из мадридского «Реала». Ранее Родриго выступал под целой россыпью номеров за сборную Бразилии - 21, 17, 23, 21 и даже 11.

Напомним, что Неймар пропускает главный футбольный турнир Нового Света в силу тяжёлой травмы, полученной им почти сразу после перехода в арабский «Аль-Хиляль» в прошлом году. Бразильской сборной предстоит сыграть в своей группе Кубка Америки со сборными Коста-Рики, Парагвая, а также Колумбии.


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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Сборная Бразилии
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