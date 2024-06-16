​Родриго из «Реала» сыграет на Кубке Америки под 10-м номером Неймара

Бразильский нападающий Неймар пропустит Кубок Америки, стартующий в конце следующей недели, но его десятый номер всё-таки будет использован - под ним сыграет Родриго из мадридского «Реала». Ранее Родриго выступал под целой россыпью номеров за сборную Бразилии - 21, 17, 23, 21 и даже 11.

Напомним, что Неймар пропускает главный футбольный турнир Нового Света в силу тяжёлой травмы, полученной им почти сразу после перехода в арабский «Аль-Хиляль» в прошлом году. Бразильской сборной предстоит сыграть в своей группе Кубка Америки со сборными Коста-Рики, Парагвая, а также Колумбии.