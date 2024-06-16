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Кубок Америки (Copa America)

Сборная США на Кубке Америки – 2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

16 Июня 2024 • 18:00 Комментировать

До старта Кубка Америки осталось совсем мало времени. Турнир проходит под эгидой КОНМЕБОЛ, но на этот раз, как и в 2016 году, он состоится в США. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к хозяевам Кубка Америки, которые, как это ни странно, являются приглашённой командой. Давайте разбираться.

Путь на Кубок Америки – 2024

На Кубке Америки нет отбора – в турнире участвуют все 10 стран, которые входят в состав КОНМЕБОЛ. Остальные участники являются приглашёнными командами из других конфедераций. Если говорить о сборной США, представляющую зону КОНКАКАФ, то она ранее выступала на Кубке Америки четыре раза – в 1993, 1995, 2007 и 2016 годах. В последнем из этих случаев США были хозяевами турнира. И вот спустя восемь лет турнир КОНМЕБОЛ снова пройдёт на футбольных стадионах США.

Задача на Кубке Америки – 2024

Поскольку США будут принимать Кубок Америки, то местная команда наверняка ставит перед собой задачу добраться до решающих стадий. Рассчитывать на завоевание трофея «звёздно-полосатым» будет сложно – сразу несколько команд явно превосходят американскую сборную в классе. А вот о полуфинале домашнего Кубка Америки национальная команда США вполне может подумать.

Какие шансы у сборной США выиграть Кубок Америки – 2024 – прогноз букмекеров

Специалисты из области ставок слабо верят в то, что сборной США удастся выиграть Кубок Америки. Ставки на триумф «звёздно-полосатых» на домашнем турнире принимаются с коэффициентом в районе 13.0. Более высокие шансы, по мнению букмекеров, имеют сборные Мексики, Уругвая, Бразилии и Аргентины.

Состав сборной США на Кубок Америки

Несколько дней назад сборная США объявила окончательную заявку на Кубок Америки – 2024. Серьёзной потерей для «звёздно-полосатых» стала травма правого защитника Серджино Деста – представитель «Барселоны», игравший с прошлого лета в аренде за ПСВ, весной порвал крестообразную связку колена и вылетел до конца календарного года. Также из-за травмы сборной США на Кубке Америки не поможет нападающий Дэрил Дайк из «Вест Бромвича».

Список вызванных в сборную США игроков приводим ниже. Стоит сказать, что большинство футболистов выступают в европейских клубах.

Вратари: Тёрнер («Ноттингем Форест»), Хорват («Кардифф Сити»), Джонсон («Торонто»).

Защитники: Картер-Викерс («Селтик»), Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Рим («Фулхэм»), Мур («Нэшвилл), Скалли («Боруссия» М), Лунн («Палермо»), Маккензи («Генк»).

Полузащитники: Адамс («Борнму»), Муса («Милан»), Рейна («Ноттингем Форест»), Маккенни («Ювентус»), де ла Торре («Сельта»), Кардозо («Бетис»), Тильман (ПСВ).

Нападающие: Пепи (ПСВ), Пулишич  («Милан»), Ааронсон («Унион» Берлин»), Райт («Ковентри Сити»), Балогун («Монако»), Веа («Ювентус»), Сарджент («Норвич»).

Лидеры сборной США

Капитаном и лидером сборной США является атакующий полузащитник Кристиан Пулишич. Всю свою карьеру этот футболист проводит в Европе – сейчас Пулишич выступает за «Милан», а ранее он поиграл за «Челси» и дортмундскую «Боруссию». Американские любители футбола надеются, что Кристиан ударно проведёт Кубок Америки и поможет команде добиться на турнире хорошего результата.

Также можно выделить ещё одного представителя итальянской Серии А – полузащитника Уэстона Маккенни из «Ювентуса». От качества игры Маккенни в центре поля на Кубке Америки для сборной США будет зависеть многое. Стоит сказать, что в последнее время слухи связывают Уэстона с трансфером в «Астон Виллу».

В оборонительной линии отметим опытного 36-летнего Тима Рима, представляющего «Фулхэм». Кстати, Пулишич (68 игр), Рим (58 игр) и Маккенни (53 игры) провели большего всего матчей за сборную США, если говорить о текущем составе команды.

С кем США сыграет на Кубке Америки – 2024

Сборная США попала в квартет под буквой С. На групповой стадии соперниками «звёздно-полосатых» будут команды Боливии, Панамы и Уругвая. Календарь игр американской сборной приводим ниже.

Дата
Матч
Время
24 июня  США – Боливия  01:00
28 июня  Панама – США  01:00
2 июля  США – Уругвай  04:00

Как выступит сборная США на Кубке Америки – 2024

Сборная США наверняка пройдёт в плей-офф домашнего Кубка Америки. «Звёздно-полосатые» постараются побороться с Уругваем за первое место в группе, а в матчах с Боливией и Панамой у американских футболистов не должно возникнуть серьёзных проблем. Делать прогнозы на плей-офф сложно – всё будет зависеть от соперника. При удачном стечении обстоятельств сборная США может дойти до полуфинала и потом побороться хотя бы за бронзу. А вот шансы на попадание в финал невысоки.

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Главный тренер сборной США

Прошлым летом Грегг Берхалтер вернулся на должность главного тренера сборной США спустя восемь месяцев после отстранения из-за обвинений в семейном насилии. Именно Берхалтер будет готовить команду США к домашнему чемпионату мира, но сейчас он сосредоточен на домашнем Кубке Америки. Если не учитывать период отстранения, то Берхалтер работает со «звёздно-полосатыми» давно – с декабря 2018 года. Под руководством Грегга команда дошла до 1/8 финала на последнем чемпионате мира в Катаре, где проиграла сборной Нидерландов с результатом 1:3.

История выступлений США на Кубке Америки и высшее достижение

Сборная США ранее четыре раза участвовала в главном турнире национальных сборных под эгидой КОНМЕБОЛ. В 1993 (1 очко) и 2007 (0 очков) годах «звёздно-полосатым» не удавалось преодолеть групповой барьер Кубка Америки. А в 1995 и 2016 годах американцы занимали на турнире четвёртое место. В обоих этих случаях сборная США в матче за бронзу проигрывала Колумбии – 1:4 и 0:1 соответственно. 

Место США в рейтинге ФИФА

По итогам последнего обновления рейтинга ФИФА сборная США поднялась на две строчки вверх. Сейчас «звёздно-полосатые» располагаются на 11-м месте. Самая высокая позиция в рейтинге ФИФА у американской сборной была весной 2006 года, когда она располагалась на четвёртой строке.

Интересные факты о сборной США на Кубке Америки

  • Сборная США – хозяин Кубка Америки – 2024
  • Кубок Америки проводит КОНМЕБОЛ, куда сборная США не входит. При этом «звёздно-полосатые» уже второй раз примут турнир (первый случай был в 2016 году).
  • Сборная США ранее 4 раза выступала на Кубке Америки. Лучший результат команды – 4 место в 1995 и 2016 годах.

Фото: Globallookpress.com

Александр Тихий

 

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Евро-Футбол.Ру,
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