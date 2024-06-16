Сборная Колумбии на Кубке Америки – 2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Очень скоро к чемпионату Европы подключится ещё один континентальный футбольный форум – Кубок Америки. Одним из участников турнира станет сборная Колумбии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей с этой командой. Чего могут добиться «кофейщики» на полях США? Попробуем разобраться.

Задача на Кубок Америки – 2024

Сборная Колумбии лишь один раз выигрывала Кубок Америки – на единственном домашнем турнире в 2001 году. На предстоящем турнире «кофейщики» вряд ли могут всерьёз ставить перед собой задачу по завоеванию трофея. Реальная цель колумбийской сборной – третье место, то есть бронза. Если же Колумбии на Кубке Америки удастся дойти до финала, то это будет большой сенсацией.

Какие шансы у сборной Колумбии выиграть Кубок Америки – 2024 – прогноз букмекеров

Ставки на победу сборной Колумбии на Кубке Америки принимаются с коэффициентом в районе 13.0. По мнению букмекеров, более высокие шансы выиграть турнир имеют сразу четыре команды – Мексика, Уругвай, Бразилия и Аргентина. В общем, шансы колумбийцев поднять над головой трофей считаются невысокими.

Состав сборной Колумбии на Кубок Америки

Итоговая заявка сборной Колумбии на Кубок Америки уже была объявлена. Стоит отметить, что «кофейщикам» на турнире не поможет опытный Хуан Куадрадо, который львиную долю сезона 2023/2024 пропустил из-за проблем с ахилловым сухожилием.

В составе Колумбии есть сразу три футболиста из Российской премьер-лиги – это полузащитники Кевин Кастаньо («Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо»), а также нападающий Джон Кордоба («Краснодар»). Что до хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, то он вызов не получил, как и лучший бомбардир последнего сезона РПЛ Матео Кассьерра. Полностью заявку колумбийской сборной на предстоящий турнир приводим ниже.

Вратари: Оспина («Аль-Наср»), Варгас («Атлас»), Монтеро («Мильонариос»).

Защитники: Санчес («Галатасарай»), Сантьяго Ариас («Байя»), Мина («Кальяри»), Муньос («Кристал Пэлас»), Мохика («Осасуна»), Лукуми («Болонья»), Куэста («Генк»), Мачадо («Ланс»).

Полузащитники: Хамес Родригес («Сан-Паулу»), Урибе («Аль-Садд»), Лерма («Кристал Пэлас»), Кинтеро («Расинг»), Джон Ариас («Флуминенсе»), Карраскаль («Динамо» Москва), Кастаньо («Краснодар»), Риос («Палмейрас»), Асприлья («Уотфорд»).

Нападающие: Луис Диас («Ливерпуль»), Борре («Интернасьонал»), Борха («Ривер Плейт»), Синистерра («Борнмут»), Дуран («Астон Вилла»), Кордоба («Краснодар»).

Лидеры сборной Колумбии

Капитаном сборной Колумбии является Хамес Родригес. В настоящий момент этот атакующий полузащитник выступает в Бразилии за «Сан-Паулу». При этом многие фанаты знают Хамеса по выступлениям в Европе за ряд клубов, в том числе за «Реал», «Баварию» и «Порту». Родригес рассчитывает хорошо выступить на Кубке Америки вместе со своей национальной командой.

Самым дорогостоящим игроком колумбийской сборной является вингер Луис Диас, который представляет «Ливерпуль». От действий Диаса во многом будут зависеть показатели «кофейщиков» в атакующей линии. Фанаты сборной Колумбии связывают с Диасом большие надежды.

Также отметим опорного полузащитника Хефферсона Лерму из «Кристал Пэлас». А в оборонительной линии сборной Колумбии выделяется Давинсон Санчес. С прошлой осени он выступает за «Галатасарай», а до этого защитник провёл несколько лет в Англии в составе «Тоттенхэма».

С кем Колумбия сыграет на Кубке Америки – 2024

Сборная Колумбии попала на Кубке Америки в группу под буквой D, где её соперниками станут национальные команды Парагвая, Бразилии и Коста-Рики. Календарь игр колумбийской сборной приводим ниже.

Дата Матч Время 25 июня Колумбия – Парагвай 01:00 29 июня Колумбия – Коста-Рика 01:00 29 июня Бразилия – Колумбия 04:00

Как выступит сборная Колумбии на Кубке Америки – 2024

Безоговорочным фаворитом в квартете D на Кубке Америки является сборная Бразилии. Другим трём командам, в том числе Колумбии, будет сложно побороться за первое место в группе. Колумбийцев эксперты ставят на вторую строчку, хотя костариканцы и, главное, парагвайцы будут стараться навязать борьбу.

Если обойдётся без сенсаций, то Колумбия выйдет в плей-офф через вторую строчку в группе. А вот смогут ли «кофейщики» пройти дальше четвертьфинала, прогнозировать сложно. Колумбийцы рискуют попасть на Уругвай, и в этой дуэли фаворитами будут «небесные олимпийцы». Словом, от Колумбии можно ждать вылета в 1/4 финала или в 1/2 финала.

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Главный тренер сборной Колумбии

Главным тренером сборной Колумбии является Нестор Лоренсо. Этот аргентинский специалист принял «кофейщиков» в июле 2022 года. Ранее, до 2019-го, Лоренсо на протяжении долгих лет трудился в тренерском штабе Хосе Пекермана, в том числе в сборных Аргентины (2004-2006) и как раз Колумбии (2012-2019). К середине июня в 19 первых играх под руководством Лоренсо колумбийцы ни разу не проиграли, добившись 14 побед при пяти ничьих. Аргентинский специалист рассчитывает хорошо подготовить команду к Кубку Америки.

История выступлений Колумбии на Кубке Америки и высшее достижение

Сборная Колумбии один раз в истории выигрывала Кубок Америки. Дело было в 2001 году, когда «кофейщики» были хозяевами турнира. Тогда в финале колумбийцы обыграли Мексику с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ивана Кордобы. Один раз Колумбия становилась серебряным призёром Кубка Америки – в 1975 году. А ещё шесть раз «кофейщики» завоёвывали бронзу. Если брать три последних турнира, то Колумбия дважды занимала третье место – в 2016 и 2021 годах. Посмотрим, удастся ли команде Нестора Лоренсо снова оказаться на пьедестале по итогам предстоящего турнира.

Место Колумбии в рейтинге ФИФА

Последняя версия рейтинга ФИФА публиковалась в апреле текущего года. По итогам этого обновления сборная Колумбии поднялась на две строчки вверх и оказалась на 12-й позиции. А самым лучшим показателем колумбийцев в рейтинге ФИФА было третье место, которое они занимали на протяжении нескольких периодов. Последний такой отрезок был летом 2016 года.

Интересные факты о сборной Колумбии на Кубке Америки

Сборная Колумбии один раз в истории выигрывала Кубок Америки. Это было в 2001 году, когда колумбийцы принимали турнир. Кстати, Кубок Америки в Колумбии больше не проводился.

в истории выигрывала Кубок Америки. Это было в 2001 году, когда колумбийцы принимали турнир. Кстати, Кубок Америки в Колумбии больше не проводился. Если брать три последних Кубка Америки, то сборная Колумбии дважды занимала третье место – в 2016 и 2021 годах. На прошлом турнире колумбийцы в матче за бронзу обыграли Перу со счётом 3:2.

Фото: Globallookpress.com

Александр Тихий