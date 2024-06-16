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Кубок Америки (Copa America)

Сборная Аргентины на Кубке Америки – 2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

16 Июня 2024 • 10:30 Комментировать

Этим летом футбольные фанаты смогут следить не только за чемпионатом Европы, но и за Кубком Америки. Совсем скоро сборная Аргентины начнёт защиту титула сильнейшей сборной своего континента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к «альбиселесте», хоть эта команда широко известна.

Задача на Кубок Америки – 2024

Не нужно быть великим знатоком футбола, чтобы понимать, какая задача стоит перед сборной Аргентины на Кубке Америки. Конечно, «альбиселесте» будут стараться защитить титул. На прошлом континентальном футбольном форуме Лео Месси и компания в финале обыграли Бразилию прямо в логове своего противника – на «Маракана». Выиграть Кубок Америки аргентинцам было сложно, а сохранить титул у себя по итогам предстоящего турнира будет ещё сложнее.

Какие шансы у сборной Аргентины выиграть Кубок Америки – 2024 – прогноз букмекеров

Эксперты из мира ставок считают сборную Аргентины главным фаворитом Кубка Америки. Сложно разбогатеть за счёт ставки на триумф «альбиселесте», ведь коэффициент не очень высокий – 2.80. Разве что можно сделать крупную ставку, что мы делать, конечно, не советуем – играть нужно ответственно.

Состав сборной Аргентины на Кубок Америки

В мае сборная Аргентины объявила расширенный состав на Кубок Америки из 29 футболистов. При этом в итоговую заявку на турнир Лионель Скалони сможет включить только 26 человек. Список тех, кто оказался в предварительной заявке «альбиселесте», приводим ниже. Стоит отметить отсутствие нападающего Пауло Дибалы, который по ходу сезона часто сталкивался с травмами.

Вратари: Армани («Ривер Плейт»), Рульи («Аякс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Монтьель («Ноттингем Форест»), Молина («Атлетико»), Ромеро («Тоттенхэм»), Песселья («Бетис»), Куарта («Фиорентина»), Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Акунья («Севилья»), Тальяфико («Лион»).

Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Паредес («Рома»), Макаллистер («Ливерпуль»), де Пауль («Атлетико»), Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Ло Чельсо  («Тоттенхэм»).

Нападающие: Месси («Интер Майами»), ди Мария («Бенфика»), Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Альварес («Манчестер Сити»), Карбони («Монца»)

Лидеры сборной Аргентины

Даже домохозяйки знают, что лидером сборной Аргентины является Лионель Месси. Этот футболист не нуждается в особенном представлении. Кумир миллионов, обладатель восьми «Золотых мячей», тот, кто выиграл всё, что только можно. Ну, или почти всё – кубок МЛС Месси ещё не покорился. С прошлого лета Лео выступает за «Интер Майами», но он всё ещё в полном порядке. Кстати, по ходу Кубка Америки Месси исполнится 37 лет.

В составе сборной Аргентины хватает и других футболистов высокого уровня. Большой звездой является и Анхель ди Мария, хоть лучшие его годы уже и позади. Стоит упомянуть и Энцо Фернандеса, который сыграл важную роль на триумфальном чемпионате мира и справедливо был признан лучшим молодым игроком турнира. Фернандес провёл не самый лучший сезон в «Челси», но на Кубке Америки мы ждём от него яркой игры.

Отметим и вратаря Эмилиано Мартинеса – он тоже входит в группу лидеров аргентинской национальной команды.

С кем Аргентина сыграет на Кубке Америки – 2024

На групповой стадии предстоящего Кубка Америки соперниками сборной Аргентины станут национальные команды Канады, Чили и Перу. Календарь «альбиселесте» приводим ниже в таблице.

Дата
Матч
Время 
21 июня  Аргентина – Канада  03:00
26 июня  Чили – Аргентина  04:00
30 июня  Аргентина – Перу  03:00

Как выступит сборная Аргентины на Кубке Америки – 2024

Сборную Аргентины все ждут в финале. Оно и понятно – «альбиселесте», как мы уже выяснили, являются главными фаворитами Кубка Америки. Но футбол иногда бывает непредсказуем, особенно в плей-офф, где всё решается в рамках одного матча. Учитывая уровень игроков, аргентинская сборная должна дойти до финала, однако крепких команд, способных бросить вызов чемпионами мира, на турнире хватает.

Главный тренер сборной Аргентины

С августа 2018 года сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони. Его назначение изначально воспринималось с долей скептицизма, но в итоге именно под руководством Скалони «альбиселесте» впервые с 1993 года выиграли Кубок Америки и впервые с 1986 года стали чемпионами мира. После успешного мундиаля Скалони намекал на возможный уход из сборной, но в итоге он продолжил работу. В настоящий момент 46-летний специалист готовит «альбиселесте» к защите титула на Кубке Америки.

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История выступлений Аргентины на Кубке Америки и высшее достижение

Сборная Аргентины 15 раз выигрывала Кубок Америки. По количеству побед в этом турнире аргентинцы делят рекорд со сборной Уругвая. Если брать XXI век, то команда Аргентины выиграла лишь один континентальный футбольный форум – прошлый в 2021 году. В этом веке «альбиселесте» проиграли сразу четыре финала Кубка Америки – два Бразилии (2004 и 2007 годы) и два Чили (2015 и 2016 годы).

Место Аргентины в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира и располагается на первой позиции рейтинга ФИФА. Верхнюю строчку «альбиселесте» удерживают уже больше года. Конечно, опускаться ниже аргентинцы не хотят, поэтому они будут стремиться и дальше показывать хорошие результаты.

Интересные факты о сборной Аргентины на Кубке Америки

  • Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Америки и действующим чемпионом мира.
  • Сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки 15 раз. Это совместный рекорд со сборной Уругвая.
  • Сборная Аргентины 14 раз проигрывала в финалах Кубка Америки – это антирекорд.
  • Если взять 7 предыдущих Кубков Америки, то в 5 из них сборная Аргентины доходила до финала. В 4 из этих 5 случаев «альбиселесте» проигрывали, а в одном – выиграли.

Фото: Globallookpress.com

Александр Тихий

 

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Евро-Футбол.Ру,
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