​Месси: «Команда работает с тем же рвением и усердием, как и раньше»

Лионель Месси забил два гола в ворота сборной Гватемалы в товарищеском матче, и сборная Аргентины в ранге чемпиона мира готова к выступлению на Кубке Америки - первом своём крупном турнире после катарского триумфа. Автор дубля прокомментировал свой успех и выразил удовлетворение готовностью команды:

- Я обнаружил всё ту же команду, которая работает с прежним рвением и усердием. Это подтвердилось в прошедших товарищеских матчах, - цитирует слова Месси derbyderbyderby.it.

В пятницу сборная Аргентины сыграет свой первый матч на Кубке Америки - против сборной Канады.