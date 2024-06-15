Рафинья – о заявлении Роналдиньо о сборной Бразилии: «Я удивлён, не согласен с ним»

Вингер сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал недавнее высказывание Роналдиньо.

Легендарный бразильский экс-футболист заявил, что недоволен тем, как сейчас играет сборная его страны, и поэтому не будет смотреть матчи Кубка Америки.

«Не знаю, были ли это реклама, но всего несколько дней назад мне сказали, что Роналдиньо попросил билеты у Винисиуса и собирается посетить наши игры. Как бы то ни было, меня удивило его заявление, я с ним не согласен», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Рафиньи.

25 июня бразильцы стартуют на Кубке Америки матчем против сборной Коста-Рики.