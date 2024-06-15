​Видаль негодует после исключения из списка игроков сборной Чили на Кубке Америки

Артуро Видаля «прокатили», не включив в состав сборной Чили на предстоящий Кубок Америки, и, как и следовало ожидать, чилийский футболист негодует. Свою горечь он изливает, конечно же, в социальные сети, Артуро отпускает хлёсткие слова и колкости в адрес наставника национальной команды - Рикардо Гареки.

Тот оставил вне игры не только Видаля, но и другого игрока со сложным характером - Гари Меделя. Так что Видалю есть кому поплакаться и помимо социальных сетей.

Но, надо заметить, у Видаля и Меделя много сторонников, особенно после того, как без них сборная Чили проиграла в товарищеском матче Парагваю со счётом 0:3.