Сюрприз в мексиканской сборной накануне Кубка Америки - главный тренер сорной, Хайме Лосано, решил не брать на турнир голкипера Гильермо Очоа, без которого национальную команду в последние десять лет было трудно представить. Также за бортом турнира оказался Ирвинг Лосано, однофамилец главного тренера и игрок итальянского «Наполи».

Они оба поплатились за плохое, по мнению тренера, выступление на чемпионате мира в Катаре - тогда мексиканская команда не смогла выйти из группы, что было сочтено большой неудачей, ведь Мексика не вылетала с чемпионата мира после первого раунда с 1978 года.