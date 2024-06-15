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Кубок Америки (Copa America)

Тренер мексиканской сборной не взял на Кубок Америки Очоа и Лосано

15 Июня 2024 • 20:11 Комментировать

Сюрприз в мексиканской сборной накануне Кубка Америки - главный тренер сорной, Хайме Лосано, решил не брать на турнир голкипера Гильермо Очоа, без которого национальную команду в последние десять лет было трудно представить. Также за бортом турнира оказался Ирвинг Лосано, однофамилец главного тренера и игрок итальянского «Наполи».

Они оба поплатились за плохое, по мнению тренера, выступление на чемпионате мира в Катаре - тогда мексиканская команда не смогла выйти из группы, что было сочтено большой неудачей, ведь Мексика не вылетала с чемпионата мира после первого раунда с 1978 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Гильермо Очоа Ирвинг Лосано ещё теги
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