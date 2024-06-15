Месси попал в итоговую заявку Аргентины на Кубок Америки

Сборная Аргентины объявила итоговую заявку на Кубок Америки – 2021. Список игроков, которых решил взять на турнир Лионель Скалони, приводим ниже.

Вратари: Армани («Ривер Плейт»), Рульи («Аякс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Монтьель («Ноттингем Форест»), Молина («Атлетико»), Ромеро («Тоттенхэм»), Песселья («Бетис»), Куарта («Фиорентина»), Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Акунья («Севилья»), Тальяфико («Лион»).

Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Паредес («Рома»), Макаллистер («Ливерпуль»), де Пауль («Атлетико»), Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Ло Чельсо («Тоттенхэм»).

Нападающие: Месси («Интер Майами»), ди Мария («Бенфика»), Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Альварес («Манчестер Сити»), Карбони («Монца»)

По сравнению с расширенной заявкой состав покинули Балерди («Марсель»), Барко («Брайтон») и Корреа («Атлетико»).

Сборная Аргентины на Кубке Америки будет защищать титул.