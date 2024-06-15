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Кубок Америки (Copa America)

Месси озвучил цель сборной Аргентины на Кубке Америки

15 Июня 2024 • 15:40 Комментировать
Аргентина
...
Канада
21.06 03:00

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий незадолго до старта Кубка Америки, где «альбиселесте» будут защищать титул.

«Побеждать становится всё труднее. Мы будем стараться изо всех сил, будем стремиться добиваться результата, как и всегда. Но будет сложно, потому что игры становятся  всё более сложными. Будет трудно, но мы попробуем выиграть [Кубок Америки] ещё раз», - цитирует Месси Clarin.

Напомним, что в финале прошлого Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0. Игра проходила на бразильском стадионе «Маракана».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины

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