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Кубок Америки (Copa America)

Месси: «У Валентина Карбони очень большое будущее»

15 Июня 2024 • 13:01 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси очень высоко оценивает полузащитника команды Валентина Карбони, который выступает за миланский «Интер». Напомним, 19-летний хавбек должен помочь «бело-голубым» на грядущем Кубке Америки.

«У Валентина Карбони очень большое будущее. Он хорош в настоящий момент, но в будущем будет становиться только лучше. Я уже видел Валентина в команде до 20 лет, но с тех пор он стал намного лучше. Это уже другой игрок с невероятным качеством», – цитирует Месси журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Карбони провёл прошлый сезон на правах аренды за «Монцу», в составе которой отметился двумя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А.

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