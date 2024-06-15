Месси: «У Валентина Карбони очень большое будущее»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси очень высоко оценивает полузащитника команды Валентина Карбони, который выступает за миланский «Интер». Напомним, 19-летний хавбек должен помочь «бело-голубым» на грядущем Кубке Америки.

«У Валентина Карбони очень большое будущее. Он хорош в настоящий момент, но в будущем будет становиться только лучше. Я уже видел Валентина в команде до 20 лет, но с тех пор он стал намного лучше. Это уже другой игрок с невероятным качеством», – цитирует Месси журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Карбони провёл прошлый сезон на правах аренды за «Монцу», в составе которой отметился двумя голами и тремя результативными передачами в итальянской Серии А.