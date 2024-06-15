Лаутаро - о Месси: «Лео сделал жест великого человека»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поблагодарил Лионеля Месси за то, что тот уступил ему право пробить пенальти в товарищеской встрече с Гватемалой. Спарринг завершился победой чемпионов мира со счетом 4:1.

«Я взглянул на мяч, и Лео отдал мне его. Я поблагодарил его за этот жест. Это поступок великого человека. Месси является джентльменом как на поле, так и за его пределами. Это помогает нашей команде», - передает слова форварда Tyc Sports.

В прошедшем поединке Месси и Лаутаро забили по два гола. Вскоре сборная Аргентины стартует на Кубке Америки, где будет защищать титул чемпиона.