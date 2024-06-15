Скалони ответил, будет ли Гарначо играть на Кубке Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил, будет ли вингер Алехандро Гарначо играть за команду на Кубке Америки. Напомним, в минувшем сезоне аргентинец был одним из ключевых футболистов «Манчестер Юнайтед» и помог команде завоевать Кубок Англии.

«Я могу гарантировать, что Гарначо попадёт в окончательный состав на Кубок Америки. Он будет с нами, без сомнений», – цитирует Скалони итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 19-летний Гарначо записал на свой актив 7 голов и 4 результативные передачи. Алехандро забил в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», где «Манчестер Юнайтед» одержал победу 2:1.