Сборная Уругвая на Кубке Америки – 2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Если вынести за скобки Аргентину и Бразилию, то самой статусной командой Южной Америки является сборная Уругвая. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к «небесным олимпийцам» в преддверии старта Кубка Америки. Попробуем разобраться, на что могут рассчитывать уругвайцы на предстоящем турнире.

Задача на Кубке Америки – 2024

В последний раз сборная Уругвая выигрывала Кубок Америки в 2011 году. С тех пор «небесные олимпийцы» на четырёх континентальных футбольных форумах подряд не проходили дальше четвертьфинала. На предстоящем турнире уругвайцы определённо рассчитывают выступить лучше. Ставить задачу выиграть Кубка Америки команде Уругвая сложно, но нацеливаться на попадание в число медалистов команда может.

Какие шансы у сборной Уругвая выиграть Кубок Америки – 2024 – прогноз букмекеров

Сборная Уругвая является третьим претендентом на победу на Кубке Америки, по мнению букмекеров. Ставки на триумф «небесных олимпийцев» принимаются с коэффициентом в районе 6.00. В списке фаворитов турнира эксперты из мира ставок, понятное дело, ставят выше Бразилию и Аргентину.

Состав сборной Уругвая на Кубок Америки

Финальная заявка сборной Уругвая на Кубок Америки – 2024 была объявлена на прошлой неделе. Полный список из 26 футболистов, которых решил вызвать на турнир Марсело Бьелса, приводим ниже. Стоит отметить присутствие в составе сборной Уругвая двух защитников из Российской премьер-лиги. Так, вызов получили Лукас Оласа из «Краснодара» и Николас Маричаль из «Динамо».

Вратари: Рочет («Интернасьонал»), Меле («Атлетико Хуниор»), Исраэль («Спортинг» Лиссабон).

Защитники: Хименес («Атлетико»), Винья («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Рональд Араухо («Барселона»), Варела («Фламенго»), Касерес («Америка»), Оласа («Краснодар»), Маричаль («Динамо» Москва).

Полузащитники: Бентанкур («Тоттенхэм»), Вальверде («Реал»), Нандес («Кальяри»), де Арраскаэта («Фламенго»), де ла Крус («Фламенго»), Урарте («ПСЖ»), Мартинес («Мидтьюлланн»), Максимилиано Араухо («Толука»).

Нападающие: Суарес («Интер Майами»), Родригес («Америка»), Нуньес («Ливерпуль»), Пельистри («Гранада»), Каннобио («Атлетико Паранаэнсе»), Кристиан Оливера («Лос-Анджелес»), Окампо («Кадис»).

Лидеры сборной Уругвая

В составе сборной Уругвая до сих пор выступает Луис Суарес, который дебютировал за команду в далёком 2007 году. В 37 лет Суаресу будет сложно тащить команду, тем более что за последние годы форвард немало времени провёл в лазарете. Наверняка Марсело Бьелса будет ограничивать игровое время Суареса на Кубке Америки, хотя в последнее время звёздный форвард показывал отличную игру за «Интер Майами».

Если учитывать не звёздность, а уровень игры, то главной звездой сборной Уругвая на сегодняшний день является полузащитник Федерико Вальверде. Он провёл шикарный сезон на клубном уровне в составе «Реала», а теперь рассчитывает блеснуть на Кубке Америки со своей сборной. Кстати, именно Вальверде является самым дорогим игроком уругвайской сборной – портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

Также нельзя не отметить нападающего Дарвина Нуньеса, представляющего «Ливерпуль». Луис Суарес уже «старичок», поэтому именно от Нуньеса уругвайские футбольные фанаты будут ждать подвигов в атаке на Кубке Америки.

В обороне выделяется Рональд Араухо из «Барселоны». Как нам кажется, Марсело Бьелса будет использовать этого футболиста на правом фланге, а по центру будет действовать связка Себастьяна Касереса и Хосе Хименеса. Последнего из них тоже можно отнести к лидерам – он уже несколько раз играл с капитанской повязкой.

С кем Уругвай сыграет на Кубке Америки – 2024

Сборная Уругвая на Кубке Америки выступит в группе С. Соперниками команды Марсело Бьелсы станут сборные Панамы, Боливии и США. Календарь игр «небесных олимпийцев» приводим в таблице ниже.

Дата Матч Время (мск) 24 июня Уругвая – Панама 04:00 28 июня Уругвай – Боливия 04:00 2 июня США – Уругвай 04:00

Как выступит сборная Уругвая на Кубке Америки – 2024

На четырёх последних Кубках Америки сборная Уругвая выступала плохо, не доходя дальше четвертьфинала. На этот раз «небесные олимпийцы» имеют хорошие шансы выступить лучше – дойти до полуфинала и постараться навязать там борьбу. Сборная Уругвая должна занять первое место в своей группе и проходить как минимум одну стадию плей-офф. Вот такие ожидания.

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Главный тренер сборной Уругвая

Сборную Уругвая тренирует Марсело Бьелса. Это известный аргентинский специалист, которого считают новатором – в своё время Бьелса разработал собственную систему подготовки игроков. Кстати, Бьелса имеет прозвище «Сумасшедший». Тренера называют так за уединённый образ жизни и непростой характер. Как тут не вспомнить, что в 2016 году Бьелса отказался от работы в «Лацио» через два дня после назначения…

Сборную Уругвая Марсело Бьелса принял в мае 2023 года, и теперь он готовит команду к выступлению на Кубке Америки.

История выступлений Уругвая на Кубке Америки и высшее достижение

Сборная Уругвая выигрывала Кубок Америки 15 раз. Это совместный рекорд со сборной Аргентины. В последний раз «небесные олимпийцы» становились лучшей командой континента в 2011 году, когда в финале они разгромили Парагвай со счётом 3:0. С тех пор сборная Уругвая четыре раза выступала на Кубках Америки. В 2016 году «небесные олимпийцы» даже не вышли из группы, а в 2015, 2019 и 2021 годах – вылетали на стадии четвертьфинала.

Место Уругвая в рейтинге ФИФА

В последний раз рейтинг ФИФА обновлялся в апреле текущего года. По итогам этого обновления сборная Уругвая опустилась сразу на четыре позиции и оказалась на 15-й строчке. Кстати, наиболее высокое место в рейтинге ФИФА уругвайцы занимали в 2011 году, когда они шли вторыми.

Интересные факты о сборной Уругвая на Кубке Америки

Сборная Уругвая выигрывала Кубок Америки 15 раз . Это совместный рекорд со сборной Аргентины.

. Это совместный рекорд со сборной Аргентины. В последний раз сборная Уругвая выигрывала Кубок Америки в 2011 году . С тех пор на четырёх Кубках Америки уругвайцы не проходили дальше 1/4 финала.

. С тех пор на четырёх Кубках Америки уругвайцы не проходили дальше 1/4 финала. Сборная Уругвая выиграла 15 финалов Кубка Америки, а проиграла – только 6.

Фото: Globallookpress.com

Александр Тихий