Сборная Бразилии на Кубке Америки – 2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

До старта Кубка Америки в США остаётся меньше недели. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к сборной Бразилии, которая по обыкновению входит в двойку главных фаворитов турнира. Попробуем разобраться, что представляют собой «селесао», и как они могут показать себя на предстоящем континентальном футбольном форуме.

Задача на Кубке Америки – 2024

У сборной Бразилии всегда и везде одна задача – первое место. Три года назад на домашнем Кубке Америки «селесао» дошли до финала, но проиграли там Аргентине на родном стадионе «Маракана» со счётом 0:1. Теперь бразильцы настроены вернуть себе статус сильнейшей сборной на континенте.

Какие шансы у сборной Бразилии выиграть Кубок Америки – 2024 – прогноз букмекеров

Сборную Бразилии специалисты ставят на второе место в списке фаворитов Кубка Америки. Ставки на триумф «селесао» на предстоящем турнире принимаются с коэффициентом в районе 3.30. Более высокие шансы выиграть Кубок Америки, по мнению букмекеров, имеет только сборная Аргентины.

Состав сборной Бразилии на Кубок Америки

Сборная Бразилии довольно рано объявила итоговую заявку на Кубок Америки. Позже, когда КОНМЕБОЛ расширила заявки с 23 футболистов до 26, «селесао» добавили в состав ещё трёх игроков. Из-за травмы сборной Бразилии не поможет Неймар – звёздный форвард прошлой осенью получил серьёзное повреждение колена и перенёс операцию. Также из-за травм Бразилия потеряла вратаря Эдерсона и нападающего Ришарлисона. По игровым причинам Доривал Жуниор не включил в заявку таких известных футболистов из Премьер-лиги, как Каземиро, Антони и Габриэль Жезус. Итоговую заявку сборной Бразилии на предстоящий турнир приводим ниже.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Рафаэл («Сан-Паулу»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Венделл («Порту»), Коуто («Жирона»), Габриэль («Арсенала»), Арана («Атлетико Минейро»), Бералдо («ПСЖ»), Бремер («Ювентус»).

Полузащитники: Гимараэс («Ньюкасл»), Пакета («Вест Хэм»), Гомес («Вулверхэмптон»), Луис («Астон Вилла»), Перейра («Фулхэм»), Эдерсон («Аталанта»).

Нападающие: Винисиус («Реал»), Эндрик («Палмейрас»), Родриго («Реал»), Рафинья («Барселона»), Савио («Жирона»), Эванилсон («Порту»), Мартинелли («Арсенал»), Пепе («Порту»).

Лидеры сборной Бразилии

Главной звездой нынешней сборной Бразилии является нападающий Винисиус Жуниор. Форвард «Реала» сейчас считается главным претендентом на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. Если Винисиус хорошо выступит на Кубке Америки, то его шансы на получение этой награды резко вырастут. Винисиус здорово провёл сезон на клубном уровне, как и его одноклубник Родриго. Этот футболист тоже будет одной из основных фигур в атакующей линии «селесао» на предстоящем турнире.

В обороне бразильской сборной центральной фигурой будет опытнейший Маркиньос. Кто будет вторым основным центральным оборонцем «селесао», до конца неясно, но Доривал Жуниор в подготовительных матчах в марте и июне больше доверяет Бералдо. То есть в центре бразильской защиты наверняка будет связка из «ПСЖ».

В полузащите у сборной Бразилии есть целый ряд игроков из Премьер-лиги. Из них выделяется Бруно Гимараэс. Он представляет «Ньюкасл», хотя слухи давно связывают Бруно с рядом более статусных европейских клубов. А в воротах у «селесао» основным по обыкновению будет Алиссон. Бразильские фанаты надеются на то, что представитель «Ливерпуля» будет тащить.

С кем Бразилия сыграет на Кубке Америки – 2024

Сборная Бразилии на Кубке Америки попала в квартет под буквой D. Соперниками «селесао» станут национальные команды Коста-Рики, Парагвая и Колумбии. Календарь игр бразильской сборной приводим ниже.

Дата Матч Время 25 июня Бразилия – Коста-Рика 04:00 29 июня Парагвай – Бразилия 04:00 3 июля Бразилия – Колумбия 04:00

Как выступит сборная Бразилии на Кубке Америки – 2024

Делать прогнозы на крупные турниры объективно сложно. Сборная Бразилии обязана выходить из группы, но в плей-офф, когда всё решается в одном матче, может случиться что угодно. Как тут не вспомнить, что на трёх Кубках Америки в 2011-2016 годах бразильцы не проходили дальше четвертьфинала.

Конечно, сборную Бразилии по умолчанию болельщики ожидают увидеть в финале Кубка Америки – 2024, однако соперники «селесао» постараются найти аргументы против этого. Так что загадывать далеко вперёд мы пока не будем.

Главный тренер сборной Бразилии

Поговаривали, что летом сборную Бразилии возглавит Карло Анчелотти, но нет. Итальянец относительно недавно продлил контракт с «Реалом», так что бразильцев продолжает тренировать Доривал Жуниор. Он принял «селесао» в январе, и в первых четырёх матчах под его руководством команда ни разу не проиграла – две победы и две ничьи. В свои 62 года Доривал поработал со многими командами, но при этом он никогда не тренировал за пределами родной Бразилии. Словом, бразильский футбол этот специалист знает и чувствует на все 100%. Впереди, пожалуй, самое важное испытание в тренерской карьере Доривала – Кубок Америки с национальной сборной страны.

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История выступлений Бразилии на Кубке Америки и высшее достижение

Сборная Бразилии 9 раз выигрывала Кубок Америки. По количеству побед на этом турнире «селесао» занимают третье место – аргентинцы и уругвайцы серьёзно превосходят бразильцев, имея по 15 трофеев.

На двух предыдущих Кубках Америки сборная Бразилии доходила до финала. В 2019 году в решающей битве за трофей «селесао» обыграли Перу (3:1), а в 2021 – проиграли Аргентине (0:1). На предстоящем турнире бразильцы точно хотят вернуть себе континентальный титул, порадовав тем самым болельщиков. Словом, команда Доривала Жуниора едет в США за десятым кубком Америки.

Место Бразилии в рейтинге ФИФА

Сборная Бразилии сейчас занимает 5-е место в рейтинге ФИФА. Конечно, бразильцы не раз в истории располагались на вершине этого рейтинга, считаясь сильнейшей национальной командой на планете. Но на сегодняшний день «селесао» не входят даже в топ-3.

Интересные факты о сборной Бразилии на Кубке Америки

Сборная Бразилии 9 раз выигрывала Кубок Америки. Это третий показатель – Аргентина и Уругвай выигрывали этот турнир по 15 раз.

выигрывала Кубок Америки. Это третий показатель – Аргентина и Уругвай выигрывали этот турнир по 15 раз. Сборная Бразилии на двух последних Кубках Америки доходила до финала. В 2019 году бразильцы в финале выиграли (3:1 над Перу), а в 2021 году – проиграли (0:1 от Аргентины).

последних Кубках Америки доходила до финала. В 2019 году бразильцы в финале выиграли (3:1 над Перу), а в 2021 году – проиграли (0:1 от Аргентины). Сборная Бразилии проиграла больше финалов Кубка Америки (12), чем выиграла (9).

Фото: Globallookpress.com

Александр Тихий