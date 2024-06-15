Роналдиньо: «Я отказываюсь смотреть матчи сборной Бразилии»

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Сборная играет плохо, команде не хватает энергии и позитива. Поэтому я отказываюсь от просмотра матчей сборной Бразилии. Сейчас дела идут не лучшим образом. Команде очень многого не хватает», - приводятся слова легендарного игрока на ютуб-канале Cartoloucos.