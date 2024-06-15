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Кубок Америки (Copa America)

Роналдиньо: «Я отказываюсь смотреть матчи сборной Бразилии»

15 Июня 2024 • 08:45 Комментировать

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Роналдиньо заявил, что не будет смотреть матчи сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки.

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Сборная играет плохо, команде не хватает энергии и позитива. Поэтому я отказываюсь от просмотра матчей сборной Бразилии. Сейчас дела идут не лучшим образом. Команде очень многого не хватает», - приводятся слова легендарного игрока на ютуб-канале Cartoloucos.

На групповой стадии престижного турнира сборная Бразилии померяется силами с командами Колумбии, Парагвая и Коста-Рики. Действующим чемпионом является Аргентина.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Сборная Бразилии
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