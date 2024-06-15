Месси приблизился к Роналду по голам за сборную

В ночь с 14 на 15 июня состоялся товарищеский поединок между сборными Гватемалы и Аргентины. Действующие чемпионы мира отпраздновали волевую победу со счетом 4:1. По дублю в составе «альбиселесте» оформили звездные нападающие Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.

Благодаря этим голами 36-летний Лионель вышел на второе место в истории по голам за национальную команду. На его счету 108 забитых мячей в 182 встречах.

Лидером по этому показателю является португальский бомбардир Криштиану Роналду. На счету 39-летнего нападающего 130 голов в составе национальной сборной.