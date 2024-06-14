Тренер Аргентины рассказал, чего ждёт от Месси

В ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против Гватемалы. Звёздный Лионель Месси выйдет на поле с первых минут, что подтвердил главный тренер команды Лионель Скалони. Специалист рассказал о том, чего он ждёт от Месси на поле.

«Мы ожидаем от Месси того же, что и всегда: чтобы он играл в футбол, общался с партнёрами по команде и был самим собой. В конце концов, нам нужно, чтобы ему было комфортно на поле, и чтобы ему было комфортно с командой, которую мы выберем», - сказал Скалони журналистам.

Через неделю стартует Кубок Америки.

Месси назвал одну команду, которая ему нравится – это не «Барселона»