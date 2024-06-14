Месси рассказал, как относится с своим рекордам

Главная звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал об отношении к своим рекордам.

«Я не придаю этому серьезного значения. Никогда не поеду на чемпионат мира просто для того, чтобы стать рекордсменом по количеству посещенных мундиалей в качестве игрока», - передает слова 36-летнего нападающего ESPN.

На чемпионате мира – 2022 Месси вместе со сборной Аргентины выиграл золотые медали. В финальном поединке «альбиселесте» по пенальти обыграли национальную команду Франции. На счету Лионеля 181 матч за сборную свой страны, в которых он забил 106 голов и отдал 56 ассистов.