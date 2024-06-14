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Кубок Америки (Copa America)

Скалони рассказал о готовности Месси

14 Июня 2024 • 04:55 Комментировать
Гватемала
...
Аргентина
1 40.00 X 10.00 2 1.07
Через 21 ч. 40 мин.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о текущем состоянии Лионеля Месси.

15 июня «альбиселесте» проведут товарищескую встречу со сборной Гватемалы, а 21 июня сыграют с Канадой в поединке первого тура групповой стадии Кубка Америки.

Скалони порадовал поклонников 36-летней суперзвезды, отвечая на вопрос о готовности форварда в преддверии ближайшего матча: «Месси выйдет в стартовом составе. Будет ещё лучше, если он сможет отыграть весь матч», – цитирует Inter Miami News Hub рулевого аргентинской национальной команды.

Напомним, в предыдущей товарищеской игре со сборной Эквадора (1:0) Лионель Месси вышел на замену на 56-й минуте вместо Анхеля ди Марии.

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