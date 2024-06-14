Скалони рассказал о готовности Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о текущем состоянии Лионеля Месси.

15 июня «альбиселесте» проведут товарищескую встречу со сборной Гватемалы, а 21 июня сыграют с Канадой в поединке первого тура групповой стадии Кубка Америки.

Скалони порадовал поклонников 36-летней суперзвезды, отвечая на вопрос о готовности форварда в преддверии ближайшего матча: «Месси выйдет в стартовом составе. Будет ещё лучше, если он сможет отыграть весь матч», – цитирует Inter Miami News Hub рулевого аргентинской национальной команды.

Напомним, в предыдущей товарищеской игре со сборной Эквадора (1:0) Лионель Месси вышел на замену на 56-й минуте вместо Анхеля ди Марии.