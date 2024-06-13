Месси высказался о сборной Аргентины перед Кубком Америки

«Аргентина всегда является фаворитом на больших турнирах. Теперь же мы основные претенденты на победу, ведь являемся действующими чемпионами Америки и мира. Мне нравится настрой парней перед началом турнира. У них никуда не пропало желание продолжать побеждать. У нас есть отличный шанс снова добиться успеха», - передает слова 36-летнего игрока ESPN.