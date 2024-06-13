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Кубок Америки (Copa America)

Месси высказался о сборной Аргентины перед Кубком Америки

13 Июня 2024 • 08:39 Комментировать

Звездный форвард Лионель Месси поделился мыслями о национальной сборной Аргентины в преддверии Кубка Америки.

«Аргентина всегда является фаворитом на больших турнирах. Теперь же мы основные претенденты на победу, ведь являемся действующими чемпионами Америки и мира. Мне нравится настрой парней перед началом турнира. У них никуда не пропало желание продолжать побеждать. У нас есть отличный шанс снова добиться успеха», - передает слова 36-летнего игрока ESPN.

Напомним, что Кубок Америки пройдет с 21 июня по 14 июля. Сборная Аргентины попала в одну группу с командами Перу, Чили и Канады.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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