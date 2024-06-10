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В сборной Аргентины объяснили, почему перевели Месси в запас

10 Июня 2024 • 10:35 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в стартовом составе на товарищеский матч с Эквадором. 36-летний форвард вышел на поле в начале второго тайма.

«Есть моменты, когда не стоит рисковать здоровьем не только Месси, но и других футболистов. Нужно следить за тем, чтобы игрок, который выходит на поле, был в оптимальной форме», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Напомним, что товарищеская встреча сборных Аргентины и Эквадора прошла минувшей ночью. «Альбиселесте» одержали победу со счетом 1:0. Голом отметился Анхель ди Мария.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони ещё теги
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