В сборной Аргентины объяснили, почему перевели Месси в запас

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в стартовом составе на товарищеский матч с Эквадором. 36-летний форвард вышел на поле в начале второго тайма.
«Есть моменты, когда не стоит рисковать здоровьем не только Месси, но и других футболистов. Нужно следить за тем, чтобы игрок, который выходит на поле, был в оптимальной форме», - передает слова специалиста Tyc Sports.
Напомним, что товарищеская встреча сборных Аргентины и Эквадора прошла минувшей ночью. «Альбиселесте» одержали победу со счетом 1:0. Голом отметился Анхель ди Мария.
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