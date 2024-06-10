Ди Мария прокомментировал победу сборной Аргентины

Минувшей ночью прошел товарищеский поединок сборных Аргентины и Эквадора. Действующие чемпионы мира отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Анхель ди Мария.
«Это заслуженный результат. Мы работали, как всегда, команда была единым целым. Нам противостоял соперник, с которым мы можем встретиться на Копа Америка. Это был хороший матч. У нас все отлично, мы хотим добиваться только успеха», - передает слова игрока пресс-служба «альбиселесте».
Перед началом Кубка Америки сборная Аргентины проведет еще один матч – против команды Гватемалы.
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