Месси – с замены, ди Мария – с победным голом: Аргентина скромно переборола Эквадор

Сборная Аргентины, которой вскоре предстоит защищать титул победителя Кубка Америки, провела товарищеский матч с национальной командой Эквадора. С первых минут на поле не появился Лионель Месси – он оказался в запасе дружины Лионеля Скалони.

Долгожданный Кубок Америки Месси выиграл в 2021 году на родной земле в Аргентине. В финале тогда «альбиселесте» с минимальным счётом одолели своего самого принципиального оппонента Бразилию. Месси в том матче не забил, а единственный гол оказался на счету ди Марии. Сегодня он также появился в старте. Ди Мария – 36-летний, и Месси – тоже, а скоро Лео станет 37-летним.

На Копа Америка 2024 года Аргентина сыграет в одной группе с Перу, Чили и Канадой. Что касается Эквадора, то ему достался квартет с Венесуэлой, Ямайкой и Мексикой. Если аргентинцы лидируют в рейтинге ФИФА во многом благодаря победе на катарском чемпионате мира, то эквадорцы занимают 31-ю строчку в табели о рангах. Нельзя сказать, что слишком низкую.

Вместе с ди Марией в атаке аргентинцев с первых минут были призваны действовать Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. «Бело-голубые» быстро взяли преимущество по владению – но не по счёту. В районе десятой минуты экваториальная команда отметилась дальним ударом с подбора после углового, исполненного Мойсесом Кайседо. Мяч отправился сильно выше и левее створа.

Реального момента добились аргентинцы на 26-й минуте. Лаутаро прилично лупил в правый угол, но Галиндес не сплоховал и уберёг рамку. Позднее пару раз издали приложился Акунья, однако не хватало ему точности. Доставку с правого фланга к ближней штанге забрал Галиндес, опередив Лаутаро Мартинеса. Впрочем, совсем скоро гол в ворота Эквадора уже дозрел.

Кристиан Ромеро отдал пас на ди Марию, который с правого угла вратарской мастерски покатил мяч в дальний угол (1:0). Мог Анхель прописываться и на дубль, однако со штрафного угодил в перекладину. На старте второго тайма не сумел отметиться взятием чужих ворот Мартинес. Пробил Лаутаро головой прямо в руки Галиндеса после навеса с правого края.

Трибуны чикагского стадиона резко начинали шуметь, когда Лионель Месси отправлялся на разминку. На замену восьмикратный обладатель «Золотого мяча» вышел на 56-й минуте вместо ди Марии. Порой Месси делал красоту ключевыми передачами, но идеально не получалось, поэтому и практически без голевых моментов. Тотальный процент владения мячом от Аргентины – только и всего.

Минимальную победу одержали «альбиселесте», заставив скучать поклонников яркого футбола. Впереди у аргентинцев товарищеский матч против Гватемалы – 15 июня в 03:00 по московскому времени. А на Кубке Америки команда Лионеля Скалони стартует 21 июня. В тот день в те же три часа ночи сборная Аргентины сыграет в первом туре группового этапа со сборной Канады.

Кирилл Иванцов