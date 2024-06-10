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Кубок Америки (Copa America)

Месси заменил ди Марию во втором тайме товарищеского матча сборной Аргентины

10 Июня 2024 • 03:44 Комментировать
Аргентина
1:0
Эквадор
окончен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выпустил Лионеля Месси по ходу второго тайма поединка с Эквадором.

Форвард «Интер Майами» начал встречу на скамейке запасных – в атаке вышли Анхель ди Мария, Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес. На 56-й минуте Месси всё же появился на поле, заменив ди Марию, забившего единственный на момент замены гол в матче.

Наблюдать за событиями концовки поединка сборных Аргентины и Эквадора можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

21 июня аргентинцы стартуют на Кубке Америки матчем против Канады. Перед этим чемпионам мира предстоит провести ещё одну товарищескую игру – со сборной Гватемалы.

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Евро-Футбол.Ру,
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