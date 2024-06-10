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Кубок Америки (Copa America)

Месси начал в запасе матч сборной Аргентины

10 Июня 2024 • 02:17 Комментировать
Аргентина
1:0
Эквадор
1 1.45 X 4.15 2 7.90
2-й тайм

Сборная Аргентины проводит товарищеский поединок с соперниками из Эквадора.

Команда Лионеля Скалони готовится к Кубку Америки, в котором стартует матчем против Канады 21 июня.

В сегодняшней встрече с Эквадором, которая проходит в эти минуты, атакующее трио действующих чемпионов мира составляют Анхель ди Мария, Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес, в то время как Лионель Месси начал игру на скамейке запасных.

Следить за ходом товарищеского матча между сборными Аргентины и Эквадора можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

На Кубке Америки в одном квартете с аргентинцами и канадцами сыграют сборные Чили и Перу.

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АРГЕНТИНА ЭКВАДОР
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