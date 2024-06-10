Месси начал в запасе матч сборной Аргентины

Сборная Аргентины проводит товарищеский поединок с соперниками из Эквадора.

Команда Лионеля Скалони готовится к Кубку Америки, в котором стартует матчем против Канады 21 июня.

В сегодняшней встрече с Эквадором, которая проходит в эти минуты, атакующее трио действующих чемпионов мира составляют Анхель ди Мария, Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес, в то время как Лионель Месси начал игру на скамейке запасных.

Следить за ходом товарищеского матча между сборными Аргентины и Эквадора можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

На Кубке Америки в одном квартете с аргентинцами и канадцами сыграют сборные Чили и Перу.