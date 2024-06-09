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Кубок Америки (Copa America)

Алиссон сыграл за сборную Бразилии под номером 110

09 Июня 2024 • 15:51 Комментировать
Мексика
2:3
Бразилия

В ночь с субботы на воскресенье сборная Бразилии проводила товарищеский матч против Мексики. «Селесао» порадовали своих болельщиков победой со счётом 3:2. Все 90 минут в воротах бразильской сборной провёл Алиссон, который на клубном уровне представляет «Ливерпуль».

Любопытно, что Алиссон играл под необычным номером 110. Сборная Бразилии получила специальное разрешение на использование этого номера в товарищеской игре. Связано это с тем, что в этом году Бразильская конфедерация футбола отмечает своё 110-летие.

В настоящий момент сборная Бразилии готовится к Кубку Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Алиссон Бекер

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Ставка и прогноз на товарищеский матч Мексика — Бразилия — 9 июня 2024
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