Алиссон сыграл за сборную Бразилии под номером 110

В ночь с субботы на воскресенье сборная Бразилии проводила товарищеский матч против Мексики. «Селесао» порадовали своих болельщиков победой со счётом 3:2. Все 90 минут в воротах бразильской сборной провёл Алиссон, который на клубном уровне представляет «Ливерпуль».

Любопытно, что Алиссон играл под необычным номером 110. Сборная Бразилии получила специальное разрешение на использование этого номера в товарищеской игре. Связано это с тем, что в этом году Бразильская конфедерация футбола отмечает своё 110-летие.

В настоящий момент сборная Бразилии готовится к Кубку Америки.