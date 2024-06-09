Скалони дал ответ, сыграет ли Месси за Аргентину

В ночь с воскресенья на понедельник сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против Эквадора в рамках подготовки к Кубку Америки. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони ответил на вопрос, сыграет ли в этом матче звёздный Лионель Месси.

«Люди смогут увидеть Месси. Он наверняка проведёт на поле какое-то время. Мы собираемся тщательно продумать игровые минуты для каждого игрока, чтобы все подошли к старту Кубка Америки здоровыми. Я не знаю, сколько отыграет Месси – 30 минут, 60 минут, или 90 минут. Но люди смогут его увидеть, это самое главное», - сказал Скалони журналистам.

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