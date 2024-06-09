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Наставник сборной Бразилии высказался о сравнении Эндрика с Пеле

09 Июня 2024 • 10:19 Комментировать

Доривал Жуниор, который является главным тренером национальной сборной Бразилии, высказался о сравнении 17-летнего таланта Эндрика с легендарным Пеле.

- Нужно быть осторожными с этим мальчиком. За короткий промежуток в его жизни произошло очень многое, но он по-прежнему усердно работает. К Эндрику приковано большое и пристальное внимание. Вы сами видите, сколько всего он сделал за такое короткое время, - передаёт слова наставника бразильской сборной Madrid Zone в социальных сетях.

Напомним, Эндрик выступал на родине за «Палмейрас», однако вскоре должен присоединиться к мадридскому «Реалу». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии Эндрик Дориваль Жуниор ещё теги
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