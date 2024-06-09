Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Америки (Copa America)

Винисиус вешает, Эндрик кивает: Как Бразилия вырвала победу над Мексикой

09 Июня 2024 • 06:10 Комментировать
Мексика
2:3
Бразилия

Копа Америка стартует почти через неделю после начала чемпионата Европы. Сейчас и в Латинской Америке пора товарищеских матчей. Мексика и Бразилия сошлись в спарринге на нейтральном поле.

Протокол игры  
Мексика2:3Бразилия
  5'Перейра Андреас (0:1)
  54'Мартинелли Габриэл (0:2)
(1:2) Киньонес Хулиан73'  
(2:2) Guillermo Martinez90'  
  90'Эндрик II (2:3)
Julio Vela-AlvizuРейес ИсраельВаскес ХоанАртеага ХерардоАнтуна Уриэль 79' (Кортизо Жорди ( 79') Родригес Карлос 61' (Пинеда Орбелин ( 61') Альварес ЭдсонРомо ЛуисЧавес Луис 62' (Вега Эрнесто ( 62') Киньонес Хулиан 89' (Уэрта Сесар ( 89') Хименес Сантьяго Томас 89' (Guillermo Martinez ( 89')
Запасные: Альварадо РобертоJose RangelFernando Beltran2Санчес ХорхеОроско ХесусМонтано АндресФлорес МарселоГонсалес БрайанBrian GarciaПенья Алексис
Алиссон БекерКоуто ЯнМилитао ЭдерБремер ГлейсонАрана ГильермеЭдерсон Хонорато 84' (Гомес Жоао ( 84') Соарес Дуглас 74' (Винисиус Жуниор ( 74') Перейра Андреас 61' (Пакета Лукас ( 61') Савио III 74' (Гимараэс Бруно ( 74') Эванилсон 61' (Эндрик II ( 61') Мартинелли Габриэл 62' (Пепе VI ( 62')
Запасные: Маркиньос МаркосДанило ЛуисРодригоБералдо ЛукасРафинья ДиасВенделл БоргесГабриэль дос Сантос
09 июня.

Сборную Бразилии возглавляет 64-летний местный специалист Доривал Жуниор, игравший и работавший только внутри своей страны. И эта команда является загадкой. «Селесао» провалили октябрьские и ноябрьские матчи в отборе к ЧМ-2026. Тогда их тренировал ещё Фернандо Динис. Но Копа Америка всё равно отдельная история. Бразильцы выигрывали его последний раз в 2019 году.

Сборная Мексики также примет участие в предстоящем Кубке Америки. Понятно, что не как представитель КОНМЕБОЛ. А как приглашённый участник из зоны КОНКАКАФ. Да и сам турнир пройдёт в Северной Америке – на территории США. Кстати, именно сборной Соединённых Штатов Америки национальная команда Мексики проиграла финал Лиги наций КОНКАКАФ в марте.

Теперь про отчётный матч. Почти сразу же Андреас Перейра прогнался по правой зоне атаки бразильцев и выдал прострельную передачу между ног Альваресу, только Мартинелли в центре не попал по мячу на замыкании. Но от менее быстрого пропущенного гола это не уберегло мексиканцев. На пятой минуте Перейра получил передачу в центре из глубины от Савио и с пятнадцати метров загнал мяч в левый угол (0:1).

Дальний удар динамовца Луиса Чавеса – выше створа. У бразильцев мяч держался заметно больше – статус заставлял их играть первым номером. Но прострел Яна Коуто с правого полуфланга остался безадресным. Мексиканцы старались угрожать воротам «пентакампеонов» издали, однако Алиссон справлялся. А вот с короткой передачей партнёру напортачил Бекер, и Карлос Родригес киксанул по подаренному мячу вне створа.

«У бразильцев мяч держался заметно больше» – это была всё-таки поспешная характеристика. Минуты с двадцатой пошла обратная ситуация. Цепкость «трёхцветных» дала свои плоды в рамках изменения характера игры. Правда, с моментами у мексиканцев не ладилось. Как у бразильцев? Дуглас Соарес дальним ударом приложился гораздо выше перекладины. Это про то, что было до перерыва.

Во втором тайме тоже сначала бразильцы владели инициативой, пока не произошла смена ролей у команд. На подъёме удалось «жёлто-синим» упрочить счёт. Коуто в зоне правого инсайда обогнал Хоана Васкеса и прострелил на Мартинелли, опередившего Исраеля Рейеса и поразившего сетку (0:2). Потом Эндрик справа обошёл снова Васкеса, а от Эдсона Альвареса мяч сильно отскочил вдоль ленточки.

Мексиканцы не сдались. Пинеда отдал пас Сантьяго Хименесу, упавшему рядом с Бремером на входе в штрафную «избранных». Без фола, по мнению арбитра. Бразильцы продолжили опрометчиво действовать перед своей штрафной площадью. Милиато успел схватить Эрнесто Вегу до белой линии, что спасло «пентакампеонов» от пенальти, но не от штрафного и не самого Эдера от жёлтой карточки.

«Селесао» доигрались и до пропущенного гола. Справа прострелил Вега, а из вратарской мяч переправил в цель Киньонес (1:2). На контратаках бразильцы могли возвращать себе преимущество в два мяча, но Эндрик и Винисиус Жуниор (оба вышли на замену) не спешили поражать чужие ворота. Однако счёт ещё успел поменяться два раза в компенсированное время. То есть концовка получилась жаркой!

Угловой «ацтеков» на левом фланге. После подачи и удара мяч попал в штангу, а Гильерме Мартинес добил его в ворота (2:2). Ну и бразильцы шикарно ответили на 90+6-й минуте. Винисиус выкрутил навес слева, Эндрик головой подсёк мяч точнёхонько в правый угол (2:3). Это класс или везение? Теперь в ночь со среды на четверг сборная Бразилии сыграет товарищеский против сборной США.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Мексики

Новости по матчу

08 Июня
02:57
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Мексика — Бразилия — 9 июня 2024
00:38
Ставка и прогноз на товарищеский матч Мексика — Бразилия — 9 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
07 Июня
14:26 · Кубок Америки
Месси поделился ожиданиями от Кубка Америки
13:10 · Кубок Америки
Месси вспомнил, как обращался к психологу
07:52 · Кубок Америки
В сборной Аргентины высказались о будущем Месси
04 Июня
15:19 · Кубок Америки
Месси присоединился к сборной Аргентины
28 Мая
15:20 · Кубок Америки
Форвард «Манчестер Сити» высказался о будущем Месси
26 Мая
13:06 · Кубок Америки
​На Кубке Америки будет дозволена шестая замена
25 Мая
03:46 · Кубок Америки
​Навас не выступит на Кубке Америки - завершает карьеру в сборной
20 Мая
17:48 · Кубок Америки
Месси получил вызов в сборную Аргентины
11:42 · Кубок Америки
Сборная Бразилии потеряла звёздного вратаря перед Кубком Америки
17 Мая
04:33 · Кубок Америки
​Шакира выступит на церемонии открытия Кубка Америки
16 Мая
19:48 · Кубок Америки
Заявки на Кубке Америки расширили
11 Мая
15:55 · Англия. Премьер-лига
Тренер Бразилии объяснил отсутствие Ришарлисона в заявке на Кубок Америки
11:38 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
10 Мая
18:49 · Кубок Америки
Винисиус и Эндрик – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки - 2024
25 Апреля
18:46 · Кубок Америки
Муслера завершил карьеру в сборной Уругвая
Все новости
Рекомендуем