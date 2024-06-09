Винисиус вешает, Эндрик кивает: Как Бразилия вырвала победу над Мексикой

Копа Америка стартует почти через неделю после начала чемпионата Европы. Сейчас и в Латинской Америке пора товарищеских матчей. Мексика и Бразилия сошлись в спарринге на нейтральном поле.

Сборную Бразилии возглавляет 64-летний местный специалист Доривал Жуниор, игравший и работавший только внутри своей страны. И эта команда является загадкой. «Селесао» провалили октябрьские и ноябрьские матчи в отборе к ЧМ-2026. Тогда их тренировал ещё Фернандо Динис. Но Копа Америка всё равно отдельная история. Бразильцы выигрывали его последний раз в 2019 году.

Сборная Мексики также примет участие в предстоящем Кубке Америки. Понятно, что не как представитель КОНМЕБОЛ. А как приглашённый участник из зоны КОНКАКАФ. Да и сам турнир пройдёт в Северной Америке – на территории США. Кстати, именно сборной Соединённых Штатов Америки национальная команда Мексики проиграла финал Лиги наций КОНКАКАФ в марте.

Теперь про отчётный матч. Почти сразу же Андреас Перейра прогнался по правой зоне атаки бразильцев и выдал прострельную передачу между ног Альваресу, только Мартинелли в центре не попал по мячу на замыкании. Но от менее быстрого пропущенного гола это не уберегло мексиканцев. На пятой минуте Перейра получил передачу в центре из глубины от Савио и с пятнадцати метров загнал мяч в левый угол (0:1).

Дальний удар динамовца Луиса Чавеса – выше створа. У бразильцев мяч держался заметно больше – статус заставлял их играть первым номером. Но прострел Яна Коуто с правого полуфланга остался безадресным. Мексиканцы старались угрожать воротам «пентакампеонов» издали, однако Алиссон справлялся. А вот с короткой передачей партнёру напортачил Бекер, и Карлос Родригес киксанул по подаренному мячу вне створа.

«У бразильцев мяч держался заметно больше» – это была всё-таки поспешная характеристика. Минуты с двадцатой пошла обратная ситуация. Цепкость «трёхцветных» дала свои плоды в рамках изменения характера игры. Правда, с моментами у мексиканцев не ладилось. Как у бразильцев? Дуглас Соарес дальним ударом приложился гораздо выше перекладины. Это про то, что было до перерыва.

Во втором тайме тоже сначала бразильцы владели инициативой, пока не произошла смена ролей у команд. На подъёме удалось «жёлто-синим» упрочить счёт. Коуто в зоне правого инсайда обогнал Хоана Васкеса и прострелил на Мартинелли, опередившего Исраеля Рейеса и поразившего сетку (0:2). Потом Эндрик справа обошёл снова Васкеса, а от Эдсона Альвареса мяч сильно отскочил вдоль ленточки.

Мексиканцы не сдались. Пинеда отдал пас Сантьяго Хименесу, упавшему рядом с Бремером на входе в штрафную «избранных». Без фола, по мнению арбитра. Бразильцы продолжили опрометчиво действовать перед своей штрафной площадью. Милиато успел схватить Эрнесто Вегу до белой линии, что спасло «пентакампеонов» от пенальти, но не от штрафного и не самого Эдера от жёлтой карточки.

«Селесао» доигрались и до пропущенного гола. Справа прострелил Вега, а из вратарской мяч переправил в цель Киньонес (1:2). На контратаках бразильцы могли возвращать себе преимущество в два мяча, но Эндрик и Винисиус Жуниор (оба вышли на замену) не спешили поражать чужие ворота. Однако счёт ещё успел поменяться два раза в компенсированное время. То есть концовка получилась жаркой!

Угловой «ацтеков» на левом фланге. После подачи и удара мяч попал в штангу, а Гильерме Мартинес добил его в ворота (2:2). Ну и бразильцы шикарно ответили на 90+6-й минуте. Винисиус выкрутил навес слева, Эндрик головой подсёк мяч точнёхонько в правый угол (2:3). Это класс или везение? Теперь в ночь со среды на четверг сборная Бразилии сыграет товарищеский против сборной США.

Кирилл Иванцов