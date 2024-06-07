Месси поделился ожиданиями от Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем розыгрыше Кубка Америки. «Альбиселесте» будут защищать титул – в финале прошлого континентального футбольного форума они обыграли Бразилию со счётом 1:0.

«Думаю, Аргентина всегда является фаворитом. Когда начинается турнир, будь то чемпионат мира или, особенно, Кубок Америки, Аргентину включают в список претендентов на победу, как и Бразилию. Но сейчас южноамериканские команды очень сильны. Уругвай, Колумбия, Эквадор - все они очень хороши. Будет сложно. Думаю, на этом Кубке Америки игры будут очень конкурентными», - сказал Месси Infobae.