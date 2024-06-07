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Кубок Америки (Copa America)

Месси вспомнил, как обращался к психологу

07 Июня 2024 • 13:10 Комментировать

Нападающий Интер Майами» сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, обращался ли он к психологу.

«Я обращался к психологу давным-давно, когда был в «Барселоне». Я очень неохотно относился ко всему этому. Я тот человек, который держит всё внутри. Но правда в том, что это сильно помогло, мне понравилось», - цитирует Месси Infobae.

В настоящий момент Лионель Месси находится в расположении национальной сборной Аргентины. Команда готовится к выступлению на Кубке Америки. «Альбиселесте» будут защищать трофей – на прошлом континентальном футбольном форуме они обыграли Бразилию в финале (1:0).

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